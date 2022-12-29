Аналитики ISW рассказали, пойдет ли путин на конфликт с НАТО

Эксперты заявили, что москва продолжает систематически отрицать суверенитет Украины и продолжает заявлять, что россия не собирается вести переговоры с властями Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Глава мил рф сергей лавров заявил в телеинтервью 28 декабря, что официальные лица США гарантировали, что не отправят в Украину инструкторов ПВО Patriot, чтобы не участвовать в войне. кремль ранее подчеркивал передачу США систем ПВО Patriot в качестве обвинения в том, что Соединенные Штаты и Запад ведут опосредованную войну в Украине с намерением ослабить или уничтожить рф.

кремль использует эти обвинения для поддержки информационных операций, направленных на то, чтобы представить Украину как марионетку Запада, лишенную суверенитета, и ослабить западную помощь Украине в области безопасности, разжигая страх перед российской эскалацией. москва может использовать любую западную передачу военной техники Украине в качестве поддержки этих информационных операций.

Решение Кремля отреагировать на передачу систем ПВО Patriot более резко, чем на предыдущие поставки оружия, указывает на то, что кремль больше обеспокоен влиянием западной помощи на вторжение рф в Украину, чем предполагаемыми опасениями россии по поводу предполагаемых украинских наступательных действий против самой рф с использованием западных систем. Это замечание стоит учитывать в контексте дискуссий Запада о предоставлении Украине западных танков, ударных систем дальнего действия и других средств.

ISW с высокой уверенностью прогнозирует, что путин не будет пытаться вступить в военное взаимодействие с НАТО в настоящее время в ответ на предоставление какой-либо из обсуждаемых в настоящее время западных военных систем. По их мнению, россия с трудом сдерживает украинские вооруженные силы, а российские силы в Украине в настоящее время не могут пережить серьезный конфликт с НАТО. Таким образом, риски преднамеренной эскалации рф серьезного конфликта с НАТО в обозримом будущем крайне низки.

Ранее Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Кроме этого, генерал США заявил, что путин думал, что быстро победит Украину. По его словам, путин рассчитывал на короткую войну.

Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Также Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Кроме этого путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!