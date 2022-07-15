Еврейские и израильские организации могут быть признаны «иноагентами» в россии — СМИ

Россия расширила свое определение «иностранных агентов», и теперь оно будет включать «тех, кто принимает участие в любой деятельности, которая, по мнению властей, идет вразрез с национальными интересами россии*, или кто получает любую поддержку, а не только деньги, из-за рубежа», согласно Moscow Times, сообщает The Jerusalem Post.

В этом случае еврейские представители Еврейского агентства или представители международных еврейских организаций могут быть отнесены к категории «иностранных агентов».

Согласно Moscow Times, которая цитирует новый закон, «любой, кто работал с «иностранным агентом» или получал от него финансирование, будет включен в новый список минюста лиц и групп, «связанных с иностранными агентами».

Ранее стало известно, что Еврейское агентство находится под следствием российских официальных лиц в течение последних трех лет, в течение которых тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов.

В письме, направленном Еврейскому агентству на этой неделе, агентство получило список того, что минюст россии считает нарушениями закона, и последствия этих нарушений. Как сообщалось, высокопоставленный представитель израильской дипломатии заявил, что «россия заявила, что Еврейское агентство незаконно собирало информацию о российских гражданах».

Как и любая организация, особенно содействующая иммиграции в другую страну, офисы Еврейского агентства в рф собирают информацию о людях, подающих заявление на репатриацию или участвующих в их деятельности. Есть опасения, что, если Агентство уже находится под следствием, то новый закон создаст невозможную ситуацию для работы еврейских и израильских организаций в россии.

Ранее Курсор писал, что российские власти три года расследовали дело Еврейского агентства. В россии проверяли Еврейское агентство в течение трех лет, прежде чем потребовали прекратить деятельность в стране.

Наша редакция писала, что россия потребовала от Еврейского агентства прекратить деятельность в стране. В начале недели Еврейское агентство получило письменный приказ от правительства рф.

Кроме этого, в Сохнут заявили, что шаги москвы не представляют угрозы для деятельности в россии. Источник в Еврейском агентстве заявил о том, что действия москвы затруднят свободную деятельность организации в стране, однако не станут преградой для работы.

Курсор ранее писал, что министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии.

Наша редакция писала, что главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Курсор информировал, что главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине.

Наш сайт писал, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!