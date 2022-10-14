Кремль: ядерная мировая война будет «катастрофой для всего человечества»

москва выпускает страшное предупреждение менее чем через день после того, как НАТО предупредила рф*, чтобы она не рассматривала возможность нанесения ядерного удара по Украине.

Накануне кремль выступил с пугающей угрозой западным странам, помогающим Украине, заявив, что дальнейшие действия членов НАТО могут привести к Третьей ядерной войне, которая «станет катастрофической для всего человечества».

Высокопоставленный кремлевский чиновник предупредил НАТО о ядерной войне, если западный альянс одобрит экстренную заявку Украины на вступление.

«В Киеве прекрасно понимают, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны», — заявил заместитель секретаря совета безопасности рф александр венедиктов.

«Предупреждение россии прозвучало менее чем через 24 часа после того, как высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российский ядерный удар приведет к «физическому ответу» со стороны союзников Украины, в то время как министр обороны Ллойд Остин повторил, что США «привержены защите каждого дюйма территории НАТО», — сообщает New York Post .

Но венедиктов утверждал, что западные силы замышляют с президентом Украины Владимиром Зеленским начать упреждающие атаки: «Комментарий Зеленского был не просто каким-то замечанием, а открытым призывом к Третьей мировой войне, в которой не может быть победителей».

«Российские официальные лица никогда не озвучивали угрозы применения какого-либо оружия массового уничтожения», — заявил он, проигнорировав предупреждение президента рф владимира путина и других официальных лиц о том, что россия применит ядерное оружие, если москва будет загнана в угол в войне против Украины.

«Между тем в Европе некоторые политики открыто призывают к таким действиям… Даже ряд политиков в ЕС не скрывают и не исключают возможности применения оружия массового поражения против россии», — сказал Венедиктов.

Далее он заявил, что Зеленский был марионеткой, чьи «действия и слова продиктованы» западными державами.

«Поэтому Западу было бы хорошо осознать, что их ставленник может [только] взять на себя столько, что Вашингтону и Брюсселю придется думать, как справиться с последствиями», — сказал он.

Он заявил: «На Западе все меньше и меньше людей помнят, что такое война. Почему-то многие считают, что ядерную войну можно вести локально. Мы должны помнить: ядерный конфликт затронет абсолютно весь мир — и не только рф и коллективный Запад, но вообще любую страну на этой планете. Его последствия будут катастрофическими для всего человечества».

Ранее Курсор писал, что НАТО готово к ядерной угрозе рф. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последствия применения россией ядерного оружия.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Кроме этого, эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Напомним, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!