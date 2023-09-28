Есть информация, что вследствие инцидента погибли малийские "военные" и наемники ЧВК "вагнер".

В Сети опубликовали новые качественные фотографии разбившегося в Мали самолета Ил-76, на борту которого были "вагнеровцы".

Об этом сообщает "УНИАН".

Напомним, что 23 сентября стало известно о крушении в регионе Гао в Мали российского самолета Ил-76. Им пользовались, чтобы транспортировать технику и грузы разного назначения.

Такое воздушное судно, в зависимости от модификации, может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров. Вскоре этого появились первые фото с места происшествия.

Позже стало известно, что это произошло приблизительно в 10 утра по местному времени в аэропорту Цао. Там разбился при заходе на посадку борт, зарегистрированный по номеру TZ98.

Вот новые фото, опубликованные в Сети совсем недавно:

Журналисты писали, что на месте инцидента раздались громкие взрывы. Вследствие авиакатастрофы погибли 140 человек, среди которых были малийские "военные" и наемники ЧВК "вагнер".

Ранее мы писали, что СМИ узнали резонансные детали о встрече путина и кадырова.

Кроме этого, в Сети опубликовали видео с моментом взрыва воздушного судна.

Также "Курсор" сообщал, что легион "Свобода россии" вошел штурмом в белгородскую область рф.

Помимо этого СМИ узнали, как протекала болезнь кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!