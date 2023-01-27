Песков намекнул, кто может быстро положить конец войне в Украине

По словам пескова, Соединенные Штаты могут достаточно быстро положить конец войне в Украине, но Белый дом не намерен использовать эту возможность.

Об этом он сказал на брифинге, сообщают российские СМИ.

песков, комментируя заявления бывшего президента США Дональда Трампа, призвавшего «прекратить безумную войну сейчас», сказал: «Возможно, теоретически Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания «киевскому режиму». Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два».

«Ключ от «киевского режима» в руках у Вашингтона. Вместе с тем мы видим, что нынешний руководитель Белого Дома не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее», — заявил он.

песков уверен, что напряженность вокруг Украины растет из-за решений, принимающихся в США и странах Европы, которые оказались под давлением Вашингтона. По его словам, он имеет ввиду поставки военного вооружения.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Также в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

О сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!