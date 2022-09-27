Подготовки не будет: мобилизованные россияне рассказали, куда их направили

Российские призывники возмущены, что командование даже не ставило цели провести предварительную военную подготовку перед отправкой в горячие точки.

Несмотря на обещания путина* о частичной мобилизации и призыве исключительно подготовленных солдат запаса, социальные сети полны сообщениями о призыве абсолютно всех — пенсионеров, больных, инвалидов, многодетных отцов.

Призывники удивлены отсутствием обеспечения, их сразу информируют, что снабжать их будут по минимуму.

Один из солдат, направленных в «первый танковый полк» записал обращение, сообщив, что их полк абсолютно без подготовки и даже без предварительных стрельб направляется в одну из самых горячих точек Украины — Херсонское направление.

Ранее «Курсор» сообщал о чудесах мобилизации: российским военным говорят лечить раны тампонами и греться прокладками.

Также наш сайт писал, что в москве мобилизованный попросил отправить его в тюрьму, чтобы не ехать на войну.

Напомним, «Курсор» сообщал, что россияне после объявления мобилизации поджигают себя и стреляют в военкоматах.

Помимо этого, у президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не видит необходимости проводить очередную мобилизацию.

Редакция уже сообщала, что украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой. Иранские боевые беспилотники имеют существенный недостаток — они слишком громкие. Украинские защитники показали, как красиво сбивают их.

Также мы писали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!