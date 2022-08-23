Публицист рассказал, что может ускорить остранение путина от власти

Публицист уверен, что в россии* может произойти смена власти.

По словам российского публициста, который проживает в Соединенных Штатах, Андрея Пионтковского, президента рф владимира путина могут отсранить от власти, если украиснкие военные освободят Херсон и будет разрушен Крымский мост.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, если будут произойдут эти два события, то окружение путина отстранит его от власти.

«Но к власти придут такие же мерзавцы, как и он сам — те люди, которые в бункере. Но эти мерзавцы будут вынуждены считаться с реальностью и они серьезно отнесутся к консолидированному предложению Запада о том, что какие-то переговоры могут начаться только после отвода российских войск на линию 23 февраля», — заявил он.

Также он считает, что после смены власти могут начаться переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины.

Пионтковский отметил, что для решения технического вопроса с Крымским мостом и освобождения Херсона украинским военным могут помочь лишь Соединенные Штаты, а точнее вооружение, которое может поставить Америка. В частности, речь идет об увеличении поставок бронетехники, авиации, систем ПВО и установок HIMARS.

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