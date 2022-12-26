Путин и Лукашенко не готовы открыть второй фронт против Украины — советник Тихановской

Белорусский оппозиционер рассказал, почему путин* и Лукашенко не отправляют белорусских военных в Украину.

По словам белорусского оппозиционер, советника Светланы Тихановской Франака Вячорка, президент россии владимир путин* и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не готовы к тому, чтобы открыть новый фроднт против Украины со стороны Беларуси.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Вячорка, для путина и Лукашенко очень опасно открывать второй фронт со стороны Беларуси и «отправлять белорусские войска в Украину, потому что это не поддерживает общество Беларуси, приведет к расколу элит, новым протестам, к массовому дезертирству». Также все это может усилить напряжение, особенно для россии, а путину это не нужно.

Советник добавил, что президенту рф нужна стабильная ситуация в Беларуси и он заинтересован в том, чтобы режим Лукашенко и дальше предоставлял территорию и инфраструктуру РБ, ремонтировал российскую технику, отправлял на Донбасс свои танки и боекомплекты.

«Сейчас открывать новый фронт, который может обернуться хаосом для Лукашенко и путина, они, наверное, не готовы. Они ищут другие форматы и варианты давления на Украину, и Запад. Пугают ядерным оружием», — подчеркнул Вячорка.

По мнению советника Тихановской, вполне вероятно, что россия решит разместить ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы еще больше усилить давление на Польшу, Литву и Латвию.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!