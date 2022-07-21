Ракетный удар по Харькову: возросло количество погибших и пострадавших

Городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram написал, что в результате российского ракетного удара погибли двое человек, 19 человек получили ранения различной тяжести, среди них — ребенок.

Кроме этого, накануне ракеты попали в остановку общественного транспорта, где в тот момент находилось много людей.

«Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта», — написал Терехов.

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела одного из районов Харькова российскими Ураганами ранено 19 человек, в том числе и ребенок.

«Четыре человека — в тяжелом состоянии, двое погибли. На местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи. Россияне бьют исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Городские службы работают в усиленном режиме», — сказал он.

Синегубов обратился к харьковчанам, призывая их быть очень осторожными и находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

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Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Кроме того, наш сайт сообщал, что лавров назвал новые «географические» цели войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.