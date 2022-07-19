Российские оккупанты готовят еще один город к референдуму

В Мелитополе, Запорожская область, оккупационные власти ускоренными темпами начали подготовку к «референдуму». Об этом в эфире заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
В частности, в городе проводится тотальная «перепись населения».
«Рашисты ускоряют подготовку к референдуму. Они закрывают кварталы на въезд и выезд, проводят тотальную перепись домов, которая сопровождается обысками в случае, если выяснится, что кто-то из родственников, близких и знакомых участвует в Вооруженных силах, АТО, служат с 2014 года. Проводится тотальная перепись населения, количество детей, недвижимости и всего остального. Военнослужащие заселяются во все свободные квартиры», — сказал Федоров.
Ранее Курсор писал, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: появились новые подробности. россия ночью обстреляла Одесскую область, выпустив семь ракет из воздушного пространства над Черным морем.
Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.
Стало известно, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.
Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.
Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!