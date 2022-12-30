Россия не примет мирный план Зеленского — Лавров

Глава МИД рф сергей лавров* заявил, что не может определить, остался ли в Киеве «адекватный», независимый политик, с которым россия может вести переговоры.

Министр иностранных дел россии сергей лавров 29 декабря подтвердил нежелание россии идти на подлинные переговоры и признавать Украину в качестве независимого участника переговоров.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что лавров заявил в интервью российскому СМИ, что россия не примет мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат добавил, что кремль не будет разговаривать с украинскими переговорщиками на условиях, которые включают вывод российских войск с оккупированной территории Украины, выплату рф репарации и участие россии в международных трибуналах.

Кроме этого, лавров заявил, что не может определить, остался ли в Киеве «адекватный», независимый политик, с которым россия может вести переговоры. Он добавил, что отказ Зеленского от переговоров с Россией в апреле продемонстрировал полное «отсутствие самостоятельности [Зеленского] в принятии важных решений» и манипуляции Запада с целью продолжения боевых действий.

Ранее Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Кроме этого, генерал США заявил, что путин думал, что быстро победит Украину. По его словам, путин рассчитывал на короткую войну.

Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Также Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Кроме этого путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!