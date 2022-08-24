Россия снова может атаковать Киев — глава Минобороны Испании

Министр обороны Испании заявила, что война в Украине будет долгой и жестокой, как Первая или Вторая мировая.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупреждает граждан Украины о новой угрозе со стороны российской фдерации*. По ее словам, Киев может снова оказаться под ударом.

Об этом сообщает издание Anadolu.

«Театр войны изменился. Мировые спецслужбы предупреждают, что атаки президента рф владимира путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины» — сказала Роблес.

Министр также отметила, что кремль будет использовать «природный газ как оружие войны». Она призывает все страны Европейского союза объединиться и быть солидарными перед лицом российской угрозы.

«Этот прогноз таков, что это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая или Вторая мировая война. Зима будет суровой», — заявила Роблес.

Она добавила. что власти Украины обратились с просьбой о закупке новых современных танков в Испании и других странах. По ее словам, Мадрид готов обучить военнослужащих Украины пользоваться этими танками.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!