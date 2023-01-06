Россия соберет дань с бизнеса из-за нехватки средств на войну в Украине – Bloomberg

Из-за проблем с государственным бюджетом правительство российской федерации* планирует увеличить финансовую нагрузку на крупный бизнес.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьер-министра рф михаила мишустина.

В частности, предлагается провести «мобилизацию доходов», собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Документом также планируется собрать высокие дивиденды с государственных компаний – не менее 50% от чистой прибыли.

Источники агентства, знакомые с предложением, утверждают, что по крайней мере часть денег, которые хотят собрать с крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов.

Решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год.

Также Мишустин поручил «оптимизировать» расходы вне сферы обороны и безопасности, которые должны сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Кроме того, документ предусматривает выделение 175 млрд рублей ($2,4 млрд) на организацию депортации 100 000 человек из Херсонской области. Как отмечает СМИ, это свидетельствует о том, что россия не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.