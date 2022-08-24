Шойгу потерял доверие: кому сейчас подчиняются войска рф

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что министр обороны россии* сергей шойгу не командует российскими войсками, воюющими в Украине.

В Институте считают, что командиры военных группировок российской федерации в Украине, вероятно, находятся в непосредственном подчинении президенту россии владимиру путину.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Эксперты отметили, что шойгу потерял доверие российского лидера после провальной начальной стадии боевых действий на территории Украины, хотя министр обороны и уверял путина в том, что россия очень скоро победит.

В настоящее время командиры российских группировок обходят министерство обороны россии и начальника генерального штаба валерия герасимова в системе командования, подчиняясь напрямую путину.

«Источники утверждали, что теперь путин обходит шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим цво александром лапиным, который курирует «центральную» группировку войск в Украине, и командующим воздушно-космических сил рф сергеем суровикиным, который командует «южной» группировкой войск», — говорится в документе Института.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!