СМИ выяснили, чем болеет путин

Согласно источникам, у российскому президенту владимиру путину диагностировали рак поджелудочной железы и раннюю стадию болезни Паркинсона.

Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, который близок к кремлю.

В издании заявили, что путина постоянно «пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него был диагностировали».

«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться», — заявил анонимный собеседник.

Состояние путина часто обсуждается в СМИ и снова оказалось в центре внимания, так как на тыльной стороне его ладони были заметны следы после уколов.

При этом, в течение многих лет путину приписывают различные болезни. Однако в кремле постоянно заявляют, что у путина отличное здоровье и он ничем не болен.

Ранее Курсор писал, что разведка Украины заявила, что путин имеет по крайней мере трех двойников. Двойникам сделали пластические операции, чтобы они были как две капли воды похожи на российского диктатора, однако их выдают мимика, жесты и мочки ушей.

Курсор сообщал, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!