В Беларуси заявила о готовности российских ракетных комплексов искандер

Российские управляемые ракеты «искандер-м*» имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

Тактические ракетные комплексы «искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-400, которые россия перебросила в Беларусь, полностью готовы к выполнению поставленных перед ними задач. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны Беларуси.

«Наши военнослужащие, экипажи полностью прошли подготовку в совместных центрах боевой подготовки вооруженных сил российской федерации и Республики Беларусь. Эти виды вооружения (системы «искандер» и С-400) сегодня несут боевое дежурство и полностью готовы к выполнению задач по прямому назначению», — заявил начальник Главного управления идеологии министерства Леонид Касинский в Telegram.

Касинский также сообщил, что военные самолеты страны были переоборудованы для перевозки «специальных авиационных боеприпасов».

Неясно, сколько систем «искандер», способных нести ядерное оружие, было переброшено в Беларусь после того, как в июне президент рф владимир путин заявил, что москва поставит Минску их и системы ПВО.

Эта новость появилась на фоне усиливающегося давления москвы на Минск с целью помочь его вторжению в Украину, которое продолжается уже 10 месяцев и которому не видно конца. россия использовала Беларусь в качестве стартовой площадки для своего неудавшегося нападения на украинскую столицу Киев в феврале, и в последние месяцы наблюдается нарастающая активность российских и белорусских военных.

Мобильный управляемый ракетный комплекс «искандер-м», получивший в НАТО кодовое название «SS-26 Stone», заменил советский «скад». Две его управляемые ракеты имеют дальность действия до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

С-400 — это российская мобильная система перехвата зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способная поражать самолеты, БПЛА и крылатые ракеты, а также обладающая возможностями конечной защиты от баллистических ракет.

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