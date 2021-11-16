В Польше заявили, что белорусские силовики раздали мигрантам светошумовые гранаты

13:36, Вчера
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Мигранты направляются к польской границе фото
Мигранты направляются к польской границе
Фото: Facebook

Представители минобороны Польши сообщили, что белорусские военные раздали мигрантам светошумовые гранаты, которые те начали применять при штурме границы.

В оборонном ведомстве Польши сообщили, что вооруженные светошумовыми гранатами мигранты, начали использовать их против сотрудников пограничной службы и военных при попытках прорыва границы.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Польши на своей странице в Twitter.

«Мигранты были вооружены шумовыми гранатами со стороны белорусских служб, и они стали бросать их в польских солдат и офицеров», – отмечается в сообщении минобороны Польши.

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Автор материала:
Алекс Федоткин
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