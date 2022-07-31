В Украине рассказали, когда будет деоккупированна Запорожская область

Александр Старух заявляет, что украинские военные имеют все шансы уничтожить российскую группировку в Запорожской области еще до конца этого года.

По словам Александра Старуха, руководителя Запорожской ОВА, украинские военные могут полностью освободить регион от оккупационной армии до конца года.

По словам главы ОВА, важно как можно скорее освободить регион от российских войск, чтобы начать процесс подготовки и своевременно провести отопительный сезон.

«В настоящее время в Бердянском, Мелитопольском и Васильевском районах отсутствует газоснабжение. Есть много сложных моментов», — подчеркивает Старух.

Глава ОВА отметил, что украинские военные создали мощную линию обороны Запорожья, за которой вражеские ракеты с РСЗО и орудий не долетают до города.

«Курсор» писал, что доктор Комаровский ответил, отойдет ли путин от власти из-за болезней. Комаровский отметил, что, когда путин выходил из самолета в столице Ирана, то это произвело на него «печальное впечатление».

Мы сообщали, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.

Также мы информировали, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне. Эксперт считает, что в голове путина творится полный беспорядок, ведь его действия противоречат друг другу, например удары по Одессе и предложения по переговорам.

Ранее сообщалось, что украинские военные сорвали день ВМФ в Крыму: появились фото пострадавшего штаба в Севастополе. В Украине не подтвердили факт обстрела Севастополя, назвав это откровенной провокацией. Судя по фото, пострадали только окна здания, а украинская военная администрация сообщила, что освобождение будет намного эффектнее.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!