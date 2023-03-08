Визит медведева на белоярскую АЭС обернулся аварией вертолета — СМИ

Чиновник был вынужден возвращаться в москву на автомобиле.

Вертолет из кортежа заместителя председателя Совбеза россии дмитрия медведева попал в аварию во время визита чиновника на белоярскую АЭС.

Об этом сообщает российское издание E1.

Отмечается, что медведев был вынужден возвращаться в москву на автомобиле.

По информации источника издания, Ми-8 во время посадки зацепил дорожный знак. В результате у него оторвало рулевой винт.

Ранее Курсор писал, что медведев озвучил новые условия для переговоров с Украиной.

До этого Курсор информировал, что лавров рассказал о готовности рф к «мирным предложениям» с Украиной, но есть нюанс. лавров заявил, что «мы не видим серьезных мирных предложений».

Курсор также сообщал, что путин назвал новую цель войны в Украине. Он заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, а цель всех действий россии — прекращение боевых действий и попытка прекратить эту войну.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!