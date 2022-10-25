ВСУ показали, как уничтожили подразделение псковских десантников в Херсонской области

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение псковских десантников в Херсонской области.

Об этом во вторник, 25 октября, сообщает командование ДШВ ВСУ.

«Десантники продолжают освобождать юг Украины и уничтожать подразделения вдв* страны-агрессора. В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ … эффективно уничтожили военную технику и личный состав одного из подразделений псковской воздушно-десантной дивизии вооруженных сил российской федерации», — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что так будет с каждым пришедшим с войной на украинскую землю.

Как сообщал Курсор, боец украинских военных сил сбил крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по украинским мирным городам.

ВСУ выложили в сеть эмоциональное видео уничтожения ракеты из ПЗРК «Игла» (переносной зенитный ракетный комплекс).

Украинский военный не смог сдержать криков радости от попадания, возможно он именно в эту секунду спас жизни многих украинцев, поскольку ракеты нацелены в первую очередь на жилые районы городов.

Наш сайт также писал слова Михаэля Бродского, который рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву.

Также мы сообщали, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли.

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!