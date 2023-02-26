Взрывы на аэродроме в Беларуси: появились новые подробности

Российский самолет А-50 атаковали с воздуха. Его стоимость составляет около 330 млн долларов.

Белорусские партизаны причастны к диверсии на военном аэродроме «Мачулищи» в Беларуси, вследствие которой получил повреждения российский военный самолет.

Об этом сообщил глава инициативы BYPOL Александр Азаров.

Он подтвердил «Нашей Ниве», что диверсию в «Мачулищах» устроили белорусские партизаны. По словам Азарова, российский самолет А-50 атаковали с воздуха. Нападение с помощью беспилотников совершили участники плана «Победа», сейчас они в безопасности. При этом операция готовилась несколько месяцев.

«Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники плана «Победа», сейчас они в безопасности за пределами страны. Все разошлись, пусть теперь ищут ветра в поле», — сказал активист.

По информации белорусских СМИ, атака на самолет в Мачулищах была произведена при помощи двух дронов. В результате двух взрывов у самолета ДРЛО А-50 вкс рф* были повреждены передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.

Регистрационный номер поврежденного самолета – RF-50608 (бортовой номер «43 красный», заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05). Данный борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и на текущий момент пробыл в РБ 54 дня, сделав 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

Ранее мы рассказывали, что на годовщину вторжения рф в Украину на одном из домов в Минске подняли флаг Украины на крыше многоэтажного дома.

Также Курсор сообщал, что в Институте изучения войны считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!