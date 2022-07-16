Американские ученые выяснили важный факт о бустерной прививке от коронавируса

В исследовании говорится, что какой бы сильной ни была защита от вакцин, она недолговечна. Поэтому, чтобы добиться надежной защиты от повторного заражения, необходимо делать повторные прививки.

Ученые из Йельского университета в Северной Каролине выяснили, что бустерная прививка от коронавируса очень важна, так как имеет решающее значение для поддержания иммунитета организма к инфекции.

В исследовании говорится, что уровень антител от МРНК-вакцин превышает уровень, достигаемый при естественной инфекции. Ученые рассматривали данные об МРНК-вакцинах Pfizer и Moderna, а также препаратах AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По словам ученых, последние две обеспечивают более низкую защиту от коронавируса, хотя это и так ожидалось. МРНК-вакцины обеспечивают почти в три раза большую продолжительность защиты, чем векторные аналоги.

Как рассказал один из авторов исследования Алекс Дорнбург, вирус ищет способы уклониться от иммунитета, а потому важно дополнительно вакцинироваться.

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Еще напомним, что бустерная доза вакцины против COVID замедляет выздоровление.

Американцы больше не рассматривают COVID-19 как угрозу общественному здоровью.