Медики рассказали, какую защиту обеспечивает третья доза вакцины от COVID-19

В преддверии новой волны COVID-19 в некоторых странах начали вводить четвертую дозу вакцины, но многие еще не получили третью дозу.

В совместном исследовании ученых Тартуского университета, компаний Synlab и Icosagen изучалось сохранение уровня антител примерно у 100 человек после введения третьей дозы вакцины Pfizer. После вакцинации участники исследования сдавали анализ крови и измеряли антитела и Т-клетки, чтобы увидеть, развился ли у человека клеточный иммунный ответ.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Один из авторов исследования Пярт Петерсон, профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета, сказал, что чем дольше период между прививками, тем больше снижение антител. Для последующих прививок важно знать, как долго длится иммунный ответ. Согласно исследованию, уровень антител значительно повысится после третьей дозы вакцины.

«Со временем уровень снижается и, естественно, такое изменение происходит и после третьей дозы. Однако через полгода уровень антител по-прежнему в среднем в шесть раз превышал уровень через полгода после второй дозы вакцины», — сказал Петерсон.

В начале пандемии COVID-19 циркулировал уханьский штамм, а сейчас болезнь вызывает в основном штамм Омикрон. Существующие вакцины обеспечивают лучший иммунный ответ на штамм Омикрон, особенно после третьей дозы. В исследовании изучалась способность антител блокировать связывание шиповидного белка вируса с рецептором ACE2 в клетках человека.

«Результаты показали, что способность антител блокировать спайк вируса со временем снижается. Например, их способность блокировать спайковый белок штамма Омикрон, циркулирующий с 2022 года, от связывания с рецептором ACE2 ослабла. изменена структура шиповидного белка омикрон по сравнению с другими вариантами вируса», — добавил Петерсон.

Исследователи также изучили клеточный иммунный ответ на вирус. Третья бустерная доза значительно повлияла на формирование Т-клеток памяти, т.е. на клеточный иммунный ответ.

«97% людей, получивших третью дозу, имели Т-клетки памяти. Это очень положительный факт, поскольку многие более ранние исследования подтвердили, что Т-клетки являются наиболее важными в предотвращении тяжелой формы COVID-19», — заявили ученые.

По словам Петерсона, стоит принять третью дозу, а людям старше 60 лет и лицам с сопутствующими заболеваниями также следует получить четвертую дозу.

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