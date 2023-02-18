Найден новый источник появления опасного штамма коронавируса

У ученых есть довольно хорошее представление о том, как вирус избегает антител, в том числе вызванных вакцинацией.

Исследователи Сколтеха и их коллеги сообщают о мутациях, позволяющих ускользнуть Т-клеткам, которые возникли у пациента с ослабленным иммунитетом. Согласно их статье в Nature Communications, это новый источник опасных мутантных штаммов.

Чтобы антитела и Т-клетки работали, они должны иметь возможность удерживать вирусную частицу, используя так называемый антиген. Это относится к некоторой составной молекуле, такой как белок или пептид, которая характеризует этот патоген. Антигены делаются доступными для иммунной системы с помощью специализированных антигенпрезентирующих молекул. Теперь сам вирус постоянно развивается, что приводит к изменениям формы, которые могут изменить область, содержащую антиген, что делает его трудным или невозможным для захвата.

Отслеживание мутаций, которые позволяют SARS-CoV-2 — вирусу, вызывающему COVID-19, — избегать иммунного ответа, имеет решающее значение для понимания, мониторинга и контроля пандемии. Но в то время как мутанты, способные уклоняться от антител, в основном находятся в поле зрения ученых и в новостях, мы остались в неведении относительно адаптации вирусов к Т-клеточному иммунитету.

«Чтобы увидеть, развивает ли вирус ускользание Т-клеток, мы проанализировали случай пациента, у которого был COVID в течение 318 дней. Она одновременно получала противораковую терапию , которая подавляет выработку антител в качестве побочного эффекта. адаптация к нему в изоляции. Биоинформационный анализ показал, что за время этого длительного заболевания вирус накопил именно те мутации, которые не позволили Т-клеткам пациента распознать его», — прокомментировал главный исследователь исследования, профессор Сколтех Био Георгий Базыкин.

Он объяснил, что исследователи знают об этом, потому что Т-клеточный иммунитет каждого человека различен. Принцип работы Т-клеток заключается в том, что они перебирают весь набор доступных им «ключей», пока не смогут вонзить один из них в «замок» — то есть на поверхность антигена, отображаемую антигенпрезентирующими молекулами.

«Пока сложно судить, насколько опасны такие потенциальные мутантные штаммы, но мы продолжим расследование этого вопроса, чтобы выяснить это», — сказал Базыкин.

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