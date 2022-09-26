Новый коронавирус, который может заразить людей, обнаружен у российских летучих мышей

Ученые обнаружили, что недавно открытый коронавирус, обнаруженный у российских летучих мышей, обладает тревожной способностью заражать клетки человека. Хотя патоген очень похож на SARS-CoV-2, вирус, лежащий в основе COVID-19, но нынешние вакцины будут бесполезны против него.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 были обнаружены у подковоносов возле Сочинского национального парка еще в 2020 году. Было обнаружено, что новые вирусы представляют собой сарбековирусы, ту же группу коронавирусов, которая вызвала вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах, а также COVID-19. В новом исследовании ученые из Университета штата Вашингтон еще раз взглянули на «эти странные российские вирусы» и обнаружили, что они, вероятно, более опасны, чем предполагалось вначале.

«Генетически эти странные российские вирусы были похожи на некоторые другие, которые были обнаружены в других местах по всему миру, но поскольку они не были похожи на SARS-CoV-2, никто не думал, что они действительно вызывают слишком много энтузиазма. Но когда мы посмотрели на них подробнее, мы были очень удивлены, обнаружив, что они могут заражать клетки человека. Это немного меняет наше понимание этих вирусов, откуда они берутся и какие регионы вызывают беспокойство», — заявил Майкл Летко, автор соответствующего исследования и вирусолог из Университета штата Вашингтон.

Как оказалось, Khosta-2 может использовать свой шиповидный белок для заражения клеток человека, связываясь с их рецептором ACE2, тем же рецептором, который SARS-CoV-2 использует для захвата и проникновения в наши клетки. В последние годы были идентифицированы сотни сарбековирусов, но способность инфицировать клетки человека редка.

Однако, несмотря на его сходство с SARS-CoV-2, нынешние вакцины и лечение моноклональными антителами против COVID-19 бесполезны против него.

«Сейчас есть группы, пытающиеся создать вакцину, которая защищает не только от следующего варианта SARS-2, но и от сарбековирусов в целом. К сожалению, многие из наших нынешних вакцин предназначены для конкретных вирусов, которые, как мы знаем, заражают клетки человека, или тех, которые, как представляется, представляют наибольший риск для заражения нас», — добавил Летко.

Хотя эти недавно обнаруженные сарбековирусы не представляют непосредственной угрозы для населения, они являются еще одним напоминанием о том, что угроза передачи опасных вирусов от животных к людям существует всегда, и мир должен быть к этому лучше подготовлен.

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