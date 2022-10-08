Pfizer против Moderna: какая вакцина дает более высокую защиту после 4-х прививок

Исследовательская группа под руководством Sheba говорит, что через 6 месяцев после ревакцинации «уровни антител и кумулятивная эффективность вакцины не различаются между двумя вакцинами».

Недавно рецензируемое исследование четвертых прививок может помочь уменьшить беспокойство некоторых по поводу того, получают ли они самые лучшие вакцины, при этом авторы приходят к выводу, что по большей части люди должны делать прививки теми вакцинами, которые доступны им.

«Различия были очень тонкими, и выбор мог быть обусловлен соображениями логистики по поводу эффективности. Что касается иммунного ответа и эффективности, многое указывает на то, что эффективность четвертой прививки двух вакцин похожа», — сказал The Times of Israel доктор Ноам Барда из Медицинского центра Sheba и Университета Бен-Гуриона, один из исследователей.

Исследовательская группа под руководством Sheba, возглавляемая Бардой и доктором Михалем Канетти, признала два ограничения своего исследования: оно охватило только 274 человека, которые являются медицинскими работниками и, таким образом, не представляют все слои общества с точки зрения возраста.

Они также отметили, что исследование, которое проводилось в период с декабря по июль, опиралось на обычные вакцины, которые до сих пор использует большая часть мира, для введения четвертых доз, а не на недавно выпущенные вакцины, которые были усилены для борьбы с вариантами. Израиль начал вводить вакцины, специфичные для Omicron, в прошлом месяце.

Исследователи наблюдали за работниками Sheba, некоторые из которых получили вакцину Moderna в качестве четвертой прививки, а другие получили вакцину Pfizer. Все участники изначально получили три прививки Pfizer, но во время ревакцинации у них были низкие антитела. Ни один из них не был заведомо инфицирован COVID-19.

«В этом исследовании мы заметили, что через шесть месяцев после четвертой дозы уровни антител и кумулятивная эффективность вакцины не различаются между двумя вакцинами», — пишут исследователи.

Их результаты «предполагают, что выбор с помощью какой из двух вакцин для введения бустерных доз должен зависеть главным образом от их доступности».

В течение полугодового периода исследования, которое началось в декабре и охватило израильскую волну Omicron, 58,3% реципиентов Moderna и 57,8% реципиентов Pfizer были инфицированы.

У реципиентов Moderna была несколько более низкая склонность к «существенному» заболеванию, которое определялось как пребывание в постели два или более дней: 6,5% против 10%. Однако, поскольку в эту категорию попал только 21 человек в обеих группах, авторы сочли это «незначительным преимуществом».

Ученые отметили, что небольшой размер выборки «не позволяет нам оценить менее распространенные более тяжелые исходы, например госпитализацию и смерть».

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19.

Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов.

Напомним, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.