Подварианты Omicron лучше уклоняются от антител

В последние недели ученые все больше внимания уделяют вариантам BA.2.75.2, BF.7 (также известным как BA.5.2.1.7) и BQ.1.1.

Подварианты Omicron развиваются, чтобы лучше избегать иммунитета, поскольку чиновники здравоохранения во всем мире работают над подготовкой к возможному увеличению числа коронавирусных инфекций осенью и зимой.

Хотя в мире обнаруживаются десятки подвариантов, многим из них, вероятно, не удастся захватить контроль над другими вариантами. Однако есть три подварианта, на которых в последние недели стали обращать все больше внимания многие ученые: BA.2.75.2, BF.7 (также известный как BA.5.2.1.7) и BQ.1.1.

BA.2.75.2 происходит от BA.2.75, варианта, который летом вызвал беспокойство у ученых из-за большого количества мутаций, но не смог конкурировать с вариантом BA.5 в большинстве стран.

Два предварительных исследования показали, что BA.2.75.2 имеет три дополнительные мутации по сравнению с BA.2.75, и предупредили, что за вариантом нужно будет внимательно следить.

Авторы одного из исследований пишут, что «такое быстрое и одновременное появление вариантов с огромными преимуществами беспрецедентно».

Иммунолог Юньлун Ричард Цао, один из авторов этого исследования, назвал BA.2.75.2 и BQ.1.1 «самыми протестированными конвергентными вариантами, уклоняющимися от антител, намного превосходящими BA.5 и приближающимися к уровню SARS-CoV-1». (SARS-CoV-1 — это исходный вирус SARS, вызвавший вспышку в начале 2000-х годов)

В исследовании отмечается, что новые варианты могут избежать большинства нейтрализующих антител, что может затруднить нейтрализацию вируса организмом пациента и может привести к более серьезным симптомам.

Второе исследование показало, что нейтрализация BA.2.75.2 антителами была значительно ниже в образцах, взятых в Стокгольме, чем в случае всех других протестированных вариантов, включая BA.5. Авторы отметили, что их результаты свидетельствуют о том, что вариант эффективно уклоняется от текущего иммунитета в популяции.

Ученые, в том числе Шей Флейшон, Марк Джонсон, Том Пикок и Бен Мюррелл, отметили в Твиттере по этому поводу, что подварианты коронавируса все чаще демонстрируют конвергентную эволюцию, а это означает, что ряд отдельных линий, развивающихся по отдельности, похоже, развиваются схожим образом.

Между тем, BQ.1.1, подлиния BA.5, является новым подвариантом, который демонстрирует быстрый рост в последние недели, особенно в Великобритании.

По словам Корнелиуса Ремера, вычислитльного биолога из Базельского университета в Швейцарии, исходные данные, полученные с помощью инструмента Bloom Lab, показывают, что BQ.1.1 лучше ускользает от антител, чем даже BA.2.75.2.

BQ.1.1 был обнаружен совсем недавно, поэтому потребуются дополнительные данные и анализ, прежде чем появится более четкое представление о рисках варианта.

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