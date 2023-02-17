Свойства антител в плазме могут предсказать тяжесть COVID-19 — ученые

Ученые пытаются улучшить вакцины против COVID-19, но у них все еще есть пробелы в понимании иммунного ответа организма на этот новый коронавирус.

Согласно недавнему исследованию, проведенному исследователями из Университета RUSH и Северо-Западного университета, изменения в биохимическом составе общего количества IgG в плазме или гликозилирование Fc могут предсказать тяжесть заболевания COVID-19 и реакцию антител на вакцину.

Результаты исследования были недавно опубликованы в Cell Reports.

Ученые решили получить представление о воспалительном состоянии людей, инфицированных SARS-CoV-2, путем изучения изменений гликозилирования IgG у них, а также у вакцинированных лиц.

«Опираясь на данные, полученные в областях ВИЧ и ревматоидного артрита, мы знали, что характеристика биохимических изменений в массе IgG может быть показателем воспалительного состояния в этих условиях. Поэтому мы решили составить профиль инфицированных SARS-CoV-2 и вакцинированных лиц, чтобы определить новые биомаркеры тяжести заболевания и реакции антител на вакцину соответственно», — сказал Джеффри Р. Шнайдер, доктор философии, доцент кафедры Микробные патогены и иммунитет, Медицинский колледж RUSH.

Ученые изучили образцы плазмы от пациентов с легкой формой COVID-19 и госпитализированных с этим заболеванием, и вакцинированных лиц. Они обнаружили корреляцию между людьми с повышенным уровнем воспалительных гликанов и тяжестью заболевания COVID-19. Они также выяснили, что люди, вакцинированные против COVID-19 с низким ответом антител, имели такой же профиль гликанов, как и пациенты с тяжелыми инфекциями.

Повышенные воспалительные гликаны у пациентов с COVID-19 со временем увеличивались, тогда как у пациентов с легкой формой COVID-19 было обнаружено, что противовоспалительные гликаны со временем увеличивались. Одним особенно важным гликаном IgG Fc, уровень которого был повышен у людей с легким течением заболевания, была сиаловая кислота, критический модулятор противовоспалительного ответа, который также коррелировал с повышенными уровнями антител против SARS-COV-2.

Ученые отметили, что эти результаты являются шагом вперед в прогнозировании тяжести COVID-19. Данные говорят о том, что сдвиг в динамике популяции антител, как и в гликанах, рассмотренных в этом исследовании, может иметь решающее значение для того, разовьется ли у человека тяжелая или легкая форма COVID-19.

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