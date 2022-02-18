Ученые назвали еще одну причину вакцинироваться от коронавируса

Новое исследование показало, что непривитые против COVID-19 люди имеют в пять раз больше шансов вновь заболеть коронавирусом в сравнении с теми, кто сделал прививку.

Ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и получил хотя бы одну прививку, лучше защищен от повторного заражения. По словам доктор Брюса Фарбера, перенос болезни не может обеспечить постоянный иммунитет.

Доктор уверен, что приобретенный из-за инфекции иммунитет на самом деле недолговечен. Он сказал, что многие пациенты убеждены в обратном, будто бы у них есть устойчивый иммунитет за счет антител, которые они получили во время болезни.

Фарбер подтвердил, что определенная защита появляется после болезни, однако лучше ее усилить хотя бы одной прививкой. Лучше всего – пройти полный курс вакцинации.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, что будет, если одновременно заразиться Омикроном и Дельтой. Эксперты выяснили, как человек перенесет попадание в организм сразу двух штаммов коронавируса. И, как оказалось, такой вариант возможен и очень опасен.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что стала известна причина появления сыпи при заражении Омикроном. У пациентов с Омикроном могут появиться различные кожные высыпания, даже если болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщила дерматолог Наталья Гайдаш.

Еще напомним, что ученый рассказал, когда закончится пандемия коронавируса.

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