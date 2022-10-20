Ученые создали в лаборатории гибрид COVID-19

Ученые Бостонского университета создали гибридную версию коронавируса, вызывающего COVID-19. Их эксперименты вызвали споры: горячие заголовки утверждали, что исследователи сделали вирус более смертоносным, а официальные лица университета осуждали эти утверждения как «ложные и неточные».

Исследователи опубликовали свои выводы в базе данных препринтов bioRxiv, поэтому они еще не прошли рецензирование.

Новый вирус, несущий спайки Омикрон, созданный путем присоединения спайкового белка омикронной версии вируса к исходному вирусу SARS-CoV-2, убил 80% инфицированных им лабораторных мышей, что сделало его более опасным, чем исходный штамм Омикрон, который не убил инфицированных мышей. Тем не менее гибридный вирус был все же менее смертоносным, чем исходный уханьский вариант вируса, который убивал 100% инфицированных лабораторных мышей.

Ученые из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL) Бостонского университета создали химерный вирус, чтобы изучить, как омикронные версии вируса, впервые появившиеся в 2021 году, уклоняются от иммунитета, созданного против прошлых штаммов, и при этом вызывают более низкий уровень тяжелых инфекций. После воздействия на мышей либо химерным вирусом, либо встречающимся в природе штаммом Омикрон BA.1, исследователи обнаружили, что мутировавший шиповидный белок вируса Омикрон действительно позволяет ему уклоняться от иммунитета, но мутировавший шип не был ответственен за выработку иммунитета.

«В соответствии с исследованиями, опубликованными другими, эта работа показывает, что патогенность Омикрона обусловлена ​​не спайковым белком, а другими вирусными белками. Определение этих белков приведет к улучшению диагностики и стратегий лечения заболеваний», — сказал ведущий автор Мохсан Саид, доцент в NEIDL.

Хотя исследование было проведено должным образом в лаборатории с уровнем биобезопасности 3 и одобрено внутренним комитетом по обзору биобезопасности и Комиссией общественного здравоохранения Бостона, вокруг исследования крутятся споры, потому что исследователи не согласовали работу с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), который был одним из его спонсоров, сообщает SТАТ.

По данным STAT, ученые также не сообщили NIAID, могут ли их эксперименты создать усиленный патоген с пандемическим потенциалом (ePPP). Чтобы получить федеральное финансирование для исследований вирусов с пандемическим потенциалом, предложения должны пройти через процесс комитета, называемый структурой P3CO, который оценивает плюсы и минусы работы.

Ошибка могла возникнуть из-за двусмысленности правил платформы P3CO. Чтобы вирус был определен как ePPP, необходимо разумно ожидать, что он вызовет пандемические потенциальные результаты у людей. Однако мыши, использованные исследователями для исследования, могли показаться им недостаточно близкими аналогами.

Бостонский университет отверг сообщения СМИ, в первую очередь статью, опубликованную британской Daily Mail, в которой утверждалось, что исследование создало более опасный вариант.

Рональд Б. Корли, директор NEIDL, заявил в своем заявлении, что отчет Daily Mail «сделал сообщение сенсационным» и исказил «исследование и его цели в целом»: «Использовавшаяся животная модель представляла собой особый тип мышей, которые очень восприимчивы, и от 80% до 100% инфицированных мышей умирают от исходного штамма, так называемого вашингтонского штамма. В то время как Омикрон вызывает очень легкое заболевание у этих животных».

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