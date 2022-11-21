Банк Израиля обнародовал данные о валютных резервах

Валютные резервы Израиля на конец октября 2022 года составляли 188,842 млрд долларов, что на 2,848 млрд долларов больше, чем на конец сентября, сообщает Банк Израиля.

Банк Израиля заявил, что увеличение произошло в результате переоценки резервов на 2,813 млрд долларов и государственных переводов из-за рубежа на общую сумму 107 млн долларов. Это увеличение было частично компенсировано трансфертами из частного сектора на общую сумму 72 млн долларов.

Это был девятый месяц подряд, когда Банк Израиля не покупал иностранную валюту, как это было в прошлом году, чтобы смягчить тогдашнее укрепление шекеля.

В 2021 году Банк Израиля приобрел 35 млрд долларов в иностранной валюте, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля. Большую часть года Банк Израиля покупал в среднем 5 млрд долларов в иностранной валюте в месяц. Но с ослаблением шекеля в 2022 году Банк Израиля купил только 356 млн долларов в иностранной валюте в январе 2022 года после покупки 739 млн долларов в декабре 2021 года.

Также отмечается, что валютные резервы достигли рекордных 213 млрд долларов в декабре 2021 года.

Ранее Курсор писал, что обнародованы данные об уровне инфляции в Израиле. Октябрьский индекс потребительских цен оказался на верхней границе ожиданий, в то время как цены на жилье продолжают расти.

Также Минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля. С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.

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