Шекель ослаб по отношению к доллару за месяц

На прошлой неделе репрезентативный курс шекеля к доллару США был установлен на 0,79% выше на фоне падения фондовых рынков США.

Шекель находится на самом низком уровне по отношению к доллару США за три месяца. Репрезентативный обменный курс шекеля к доллару был установлен на 0,79% ниже в пятницу и составил 3,5660 шекелей за доллар. По отношению к евро репрезентативная ставка была установлена ​​на 0,16% выше и составила 3,7937 шекелей за евро.

За месяц шекель ослаб по отношению к доллару почти на 5%.

Об этом сообщает Globes.

Йосси Фрайман, гендиректор финансовой консалтинговой группы Prico, объясняет это двумя основными причинами.

На прошлой неделе глобальный индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине валют, достиг шестинедельного пика.

«Комментарии высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы США о необходимости остановить инфляцию наряду с высокими значениями индекса потребительских цен и данными о розничных продажах за январь привели к снижению на Уолл-стрит, что, в свою очередь, заставило израильские финансовые учреждения вернуться к покупке долларов», — говорит он.

В целом существует высокая корреляция между обменным курсом шекеля к доллару и фондовым рынком США. Когда рынок США растет, повышая долларовую стоимость своих вложений в акции США, израильские учреждения будут продавать доллары и покупать шекели на валютном рынке, чтобы сбалансировать свои долларовые позиции, и, наоборот, когда рынок США падает, они будут продавать шекелей и купить доллары.

В то же время, говорит Фрайман, что бурные споры вокруг судебной реформы израильского правительства оказывают давление на местную валюту.

«В Израиле деньги продолжают утекать из местных банков, а у инвесторов сохраняется опасение влияния реформы на широкий круг вопросов», — отмечает он и добавляет, что испытанием для трейдеров станет отметка 3,62 шекеля, на которой в последнее время остановилось обесценивание шекеля.

Ранее Курсор писал, что венчурный фонд Bessemer заявил о возможном ослаблении шекеля. Эксперты опасаются, что нынешний политический климат может отпугнуть зарубежные инвестиции в другие сектора экономики.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также банкиры Израиля озвучили опасения касательно 2023 года. Генеральный директор Mercantile Bank Шуки Бернштейн заявил, что продолжается повышение цен во всех сферах экономики.

Наша редакция писала, что акции израильских банков потеряли 6,5 млрд шекелей: названа причина. Снижение было отмечено, несмотря на отсутствие угрозы для стабильности банков.

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.