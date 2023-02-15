Шекель растет по отношению к доллару и евро

Сильное укрепление шекеля положило конец периоду, когда израильская валюта потеряла более 4% по отношению к доллару, что многие связывают с политической напряженностью в Израиле из-за судебной реформы.

Шекель укрепляется по отношению к доллару и евро. Накануне на межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 1,07% по отношению к доллару по 3,502 шекеля за доллар и на 0,15% по отношению к евро по 3,758 шекеля за евро.

Также Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,941% выше, чем в пятницу, до 3,540 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,381% выше, до 3,782 шекеля за евро.

В то время как Банк Израиля, как ожидается, повысит процентную ставку на 0,25% на следующей неделе до 4%, многие аналитики предположили, что из-за слабости шекеля повышение может составить 0,5%, чтобы противостоять росту инфляции, вызванному более высокой стоимостью импорта.

Ранее Курсор писал, что шекель обесценивается: чем это может грозить Израилю. Поскольку шекель слабеет по отношению к доллару, аналитики полагают, что Банк Израиля может пересмотреть решение о повышении процентной ставки на следующей неделе из-за опасений более высокой инфляции.

Курсор писал, что шекель резко ослаб по отношению к доллару.Внутренние события сильно сказываются на шекеле.

Также банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны. В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу

Израиль может потерять инвесторов — предупреждение JPMorgan. Ведущий финансовый институт США JPMorgan предупредил о растущем риске инвестирования в Израиль из-за далеко идущих планов нового правительства касательно реформы судебной системы.

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

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