Медик объяснила, как яблоки помогают избежать онкологии

Яблоки богаты витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.

Врач-диетолог Ольга Шмелева уверена, что яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний. Специалист объяснила, почему их стоит употреблять как можно чаще.

Об этом пишет doctor.

Этот фрукт богат витамином С, который является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С. Все они очень важны для профилактики онкологических заболеваний.

Помимо этого, фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако люди, страдающие от лишнего веса и диабета, должны выбирать очень сладкие яблоки. Преимущественно, это плоды зеленого цвета, уточнила эксперт.

В яблоках содержится большое количество железа, который также необходим нашему организму для защиты от недугов. Если вы не едите мясо, яблоки помогут восполнить железо в организме, отмечает врач.

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