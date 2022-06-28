Названы первые симптомы того, что печень скоро откажет

Печень не болит, даже если больна и нуждается в срочной помощи. Именно потому болезни этого органа зачастую выявляют на поздней стадии.

Многие люди даже не догадываются о том, что у них есть заболевания печени, так как нет никаких симптомов.

Врачи предупреждают, что многие заболевания печени протекают абсолютно бессимптомно на первых этапах своего развития. Поэтому люди не спешат на прием к врачу и действительно думают о том, что они полностью здоровы. Однако на практике это все чаще становится не так.

Врачи предупреждают о вторичных симптомах, которые могут указывать на то, что у человека есть заболевания печени. Эти симптомы не стоит игнорировать:

постоянное чувство усталости, ухудшение самочувствия;

потеря аппетита;

потеря веса и мышечная атрофия;

тошнота и рвота;

боль в области печени;

выступают маленькие капилляры “паучьей” формы на коже выше уровня талии;

красные пятна на ладонях;

нарушенный режим сна.

При наличии одного или более симптомов врачи советуют немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.

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