Врачи назвали продукты, которые повреждают почки: лучше отказаться

Медики определили продукты, употребление которых может повредить почки даже здорового человека. Эксперты советуют ограничить их в своем рационе.

Чтобы сохранить здоровье почек, медики советуют ограничить продукты, из-за которых повышается кислотность. Чтобы избежать повреждения органа, стоит внести изменения в свой ежедневный рацион.

Об этом пишет Healthline.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков. Эти продукты могут присутствовать в вашем рационе, но очень дозировано и не чаще раза-двух в неделю. Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак, объяснили специалисты.

Если такой процесс длится недолго — ничего опасного нет, но если он затягивается — это может оказывать токсическое воздействие на весь организм и привести к существенному поражению почек.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи — овощей, ягод и фруктов, а также зелени и корнеплодов.

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