Сообщается о массовых ракетных сиренах

В связи с угрозами со стороны Исламского Джихада, в ряде городов объявлены тревожные сирены. Израильтян попросили соблюдать инструкции службы тыла.

Кумта сообщает о ряде ракетных сирен в израильских городах.

Жителям перечисленных населенных пунктов рекомендуется пройти в бомбоубежища.

Напомним, мы писали, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе. В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

Мы сообщали, что ЦАХАЛ возобновил авиаудары по Газе: обнародовано новое видео. Сообщается также, что ЦАХАЛ ликвидировал члена Палестинского исламского джихада, который ехал на мотоцикле в Шеджайе.

Напомним, наш сайт писал, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

Кроме того, полиция объявила о возможности погромов по всей стране. Силы безопасности в боевой готовности. Полиция подняла тревогу по всей стране и набирает 10 резервных рот МАГАВ.