Спустя 16 лет Израиль арестовал террориста за убийство солдата ЦАХАЛа

42-летний Алам аль-Раи, житель Наблуса, был арестован по меньшей мере за два нападения со стрельбой на израильтян возле Гробницы Иосифа.

Агентство безопасности ШАБАК сообщило в четверг, что арестовало палестинца, члена террористической группы Танзим, который предположительно несет ответственность за взрыв бомбы в 2006 году, в результате которого погиб израильский солдат.

42-летний Алам аль-Раи, житель Наблуса, был арестован по меньшей мере за два нападения со стрельбой на израильтян возле Гробницы Иосифа на окраине города в Иудеи и Самарии и в других близлежащих районах в апреле, сообщил ШАБАК.

В ходе его допроса ШАБАК установил, что аль-Раи входил в ячейку, которая привела в действие бомбу во время рейда в Наблусе 17 июля 2006 года, убив 20-летнего старшего сержанта Ошера Дамари и ранив еще нескольких солдат.

ШАБАК заявил, что аль-Раи был ответственен за еще несколько нападений на израильских солдат в период с 2005 по 2007 год, будучи членом той же ячейки «Танзим», а в последующие годы совершил еще десятки перестрелок и взрывов, в некоторых из которых были ранены военнослужащие.

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