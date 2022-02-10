ЦАХАЛ задержал суданца, который незаконно пересек границу с Ливаном

Нелегал из Судана пробрался в Израиль из Ливана и был пойман израильскими солдатами недалеко от города Штула, а в данный момент его допрашивают сотрудники службы безопасности.

Суданца, который, вероятно, пересек ливанскую-израильскую границу в районе города Штула, задержали военнослужащие.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Мужчину, по всей видимости, трудового мигранта, допрашивают солдаты и сотрудники службы безопасности на месте происшествия.

Мигранты часто пытаются нелегально пересечь границу Израиля в поисках работы из-за ухудшения экономической ситуации в Ливане и других странах региона.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

Также сообщалось, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. На телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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