В Тибете сошла лавина, количество погибших увеличилось

В Тибете завершилась спасательная операция по поиску людей, попавших в лавину на шоссе. Число погибших составляет не менее 28 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Это произошло во вторник вечером, 17 января. Люди оказались в ловушке в своих автомобилях, потому что лавина накрыла выход из туннеля в юго-восточном городе Ньингчи (Китай).

По информации местных спасателей, лавину спровоцировал сильный ветер. Неизвестно, сколько людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Удалось обнаружить 53 выживших, пятеро из которых получили серьезные ранения, передают журналисты. Местные власти направили 1348 спасателей и 236 единиц оборудования для прокладки прохода.

At least 28 people died in Tibet as a result of an avalanche

The incident took place in the city of Nyingchi in the southwestern region of Tibet on Tuesday. The natural phenomenon was caused by warm weather and strong winds. pic.twitter.com/kPAeNUzX4d

