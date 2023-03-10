Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.
Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.
Клетчатка же, по ее словам, способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.
Дополнительно утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.
При этом специалист советует избегать сладостей и выпечки, особенно сдобной — они сдержат много лишних калорий, кроме того, организм после такой пищи вскоре вновь будет нуждаться в подпитке и вы гарантированно съедите больше необходимого в течение дня.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.
Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.