Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

Американский диетолог Бренда Пералта описала идеальный, по ее мнению, завтрак при похудении.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!.

Так, эксперт уверена, что по утрам людям необходима сытная комбинация белка и клетчатки. По ее словам, белок – лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот, подчеркнула Пералта.

Клетчатка же, по ее словам, способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.

Бренда советует завтракать омлетом или яичницей-болтуньей с овощами: цукини, помидорами, стручковым перцем или шпинатом.

Дополнительно утром полезно есть фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.

При этом специалист советует избегать сладостей и выпечки, особенно сдобной — они сдержат много лишних калорий, кроме того, организм после такой пищи вскоре вновь будет нуждаться в подпитке и вы гарантированно съедите больше необходимого в течение дня.

