Диетолог рассказала, какие ошибки во время ужина сделают похудение почти невозможным

Выбор ужина влияет на наш метаболизм.

Ужин – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Это время восстановить силы после долгого дня и расслабиться с близкими. Однако то, как мы подходим к ужину, может повлиять на наш метаболизм и общее состояние здоровья.

Мэри Сабат, MS, RDN, LD, рассказала порталу SheFinds об ошибке культуры ужина, которая может замедлить ваш метаболизм, с помощью мнений эксперта по питанию

Одна из серьезных ошибок во время ужина — это употребление высококалорийной еды прямо перед сном. Когда мы едим много калорий поздно вечером, нашему организму сложно их эффективно перерабатывать во время сна. Это может привести к увеличению веса и нарушению режима сна. По словам Сабат, обильный прием пищи перед сном означает, что во время пищеварения сжигается меньше калорий, что снижает термический эффект.

Более того, богатый углеводами ужин перед сном может повысить уровень сахара в крови, что приведет к выбросу инсулина. Постоянные скачки уровня сахара в крови со временем могут вызвать резистентность к инсулину и проблемы с обменом веществ.

Чтобы поддерживать здоровый обмен веществ, эксперты предлагают есть более обильную и калорийную пищу в начале дня, когда вы более активны. Вечером отдайте предпочтение более легкой и сбалансированной пище. Также полезно оставить несколько часов между последним приемом пищи и сном, чтобы улучшить пищеварение и качество сна.

Подводя итог, можно сказать, что отказ от тяжелой и высококалорийной еды перед сном может способствовать улучшению обмена веществ и более спокойному сну.

Курсор писал, что диетолог рассказала, какие супы могут повышать артериальное давление.