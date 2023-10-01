Какое лакомство способствует похудению — ответ эксперта

Это лакомство станет полезным дополнением к вашему пути к снижению веса.

Эксперты сходятся во мнении, что перекусы не должны противоречить здравой потере веса. Хотя очень важно сокращать количество калорий и отдавать предпочтение здоровому питанию, существуют снисходительные, но полезные для здоровья варианты, такие как темный шоколад, любимое многими лакомство.

Джоанна Вен, сертифицированный тренер по здоровью и основательница компании Spices & Greens, подчеркнула в статье SheFinds пользу темного шоколада для похудения. Он богат антиоксидантами, которые защищают ваши клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет.

Темный шоколад также содержит клетчатку и полезные жиры, которые способствуют ощущению сытости и удовлетворения, предотвращая переедание и нездоровые перекусы. Однако очень важно выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, чтобы получить максимальную пользу для здоровья и свести к минимуму добавление сахара.

Умеренность является ключевым моментом. Хотя темный шоколад — отличный снэк, важно контролировать порции из-за его калорийности. По словам Вен, употребление небольшого кусочка темного шоколада или двух может принести пользу для здоровья, не ставя под угрозу ваши цели по снижению веса.

Подводя итог, эксперт подчеркивает, что темный шоколад при разумном употреблении может стать вкусным и полезным дополнением к вашему пути к снижению веса благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, клетчатке и полезным жирам.

Курсор писал, что диетолог рассказал, как без мучений похудеть после 40 лет.