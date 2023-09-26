Любителей кофе призвали отказаться от популярного ингредиента — набор веса гарантирован

Если вы хотите сбросить несколько килограммов, лучше избегать употребления кофе с этими добавками.

Многие из нас полагаются на ежедневный кофе, который дает начало нашему утру, и это совершенно нормально. На самом деле кофе приносит некоторую пользу для здоровья, в том числе потенциально помогает похудеть. Однако некоторые ингредиенты кофе могут нейтрализовать эти преимущества и отрицательно повлиять на ваше здоровье, особенно на метаболизм.

Диетолог Крутика Нанавати рассказала порталу SheFinds о добавка-вредителях: рафинированном сахаре и сладких добавках к кофе.

Добавление в кофе сахара, ароматизированных сиропов или взбитых сливок может улучшить вкус, но за это приходится платить. Эти пустые калории не несут никакой питательной ценности и могут привести к увеличению веса, что в конечном итоге замедляет метаболизм. Итак, если вы хотите сбросить несколько килограммов, лучше избегать употребления кофе с чрезмерным содержанием сахара.

Но значит ли это, что вам придется каждое утро терпеть черный кофе? Не обязательно. Есть более здоровые альтернативы. Нанавати предлагает использовать натуральные подсластители, такие как мед, архат или стевия.

Однако для самого здорового варианта лучше всего подойдет черный кофе (возможно, с щепоткой корицы, ускоряющей обмен веществ).

Важно помнить, что время от времени послабления — это нормально. Ложка сахара или случайная порция ароматного латте не причинят вам вреда. Тем не менее, устойчивое снижение веса зависит от умеренности и последовательного здорового выбора. Сократив количество сахара в ежедневном напитке, вы сделаете позитивный шаг на пути к улучшению общего состояния здоровья.

Курсор писал, что врачи назвали идеальное время для употребления кофе.