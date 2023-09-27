Названа лучшая специя для повышения иммунитета

Специя также может способствовать снижению веса.

Специи нужны не только для вкуса; они также могут быть вашими союзниками в области здоровья. Существует одна специя, которая выделяется в этом отношении, и это кайенский перец.

Кэтрин Гервасио, дипломированный диетолог-диетолог, объяснила для SheFinds его преимущества.

Кайенский перец — острая добавка к мексиканской, тайской, корейской, индийской и другим кухням, и он очень полезен для здоровья. Он богат витамином С, антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему. Всего лишь чайная ложка кайенского перца содержит около 1 мг витамина С.

Кроме того, кайенский перец содержит капсаицин, противовоспалительное соединение, которое борется с окислительным стрессом. Он также может способствовать снижению веса за счет увеличения скорости метаболизма.

Включить кайенский перец в свой рацион легко. Добавляйте его в соусы, соусы (например, хумус или гуакамоле) или соусы для барбекю, чтобы получить еще больше удовольствия. Посыпьте им макароны, тушеные блюда, супы, жареные овощи или мясо на гриле. Вы даже можете наслаждаться им со здоровыми перекусами, такими как попкорн и орехи.

Однако важно помнить, что кайенский перец не является чудодейственным решением. Кэтрин Джервасио подчеркивает, что для существенного снижения веса и укрепления иммунной системы он должен дополняться здоровым образом жизни, включающим сбалансированное питание, физические упражнения и хорошие привычки. Кайенский перец — вкусное дополнение к вашему здоровью, но это не единственный ответ.

Курсор также писал, что ученые доказали, что популярная специя улучшает память и стимулирует работу мозга.