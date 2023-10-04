Сезонные фрукты для похудения и улучшения пищеварения — доктор назвала 3 лучших варианта

Эти сезонные фрукты помогут облегчить вздутие живота и способствуют достижению ваших целей по снижению веса.

Вздутие живота и потеря веса — распространенные проблемы со здоровьем, и хорошая новость заключается в том, что некоторые сезонные осенние фрукты могут помочь в решении обеих проблем.

Шери Бергер, RDN, CDCES, эксперт в области здравоохранения, выделила в статье SheFinds три таких фрукта: яблоки, гранаты и киви.

Яблоки — фаворит осени, и они не просто вкусны. Насыщенные клетчаткой, они помогают пищеварению и уменьшают вздутие живота, способствуя регулярному стулу. Благодаря своей низкой калорийности и высокому содержанию воды яблоки идеально подходят для тех, кто стремится сбросить лишний вес.

Гранат с его зернами, похожими на драгоценные камни, богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и задержку воды, тем самым уменьшая вздутие живота. Они также относительно низкокалорийны и могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий, способствуя пищеварению и помогая контролировать вес.

Киви. Он богат клетчаткой, способствуют эффективному пищеварению и уменьшают вздутие живота. Исследования показывают, что клетчатка киви может поглощать больше воды, обеспечивая лучшую консистенцию, регулярность стула и контроль веса.

Включение этих фруктов в свой осенний рацион не только добавляет вкуса, но также помогает облегчить вздутие живота и способствует достижению ваших целей по снижению веса. Их природные свойства делают их освежающим и полезным для здоровья выбором для более комфортного и здорового образа жизни.

Курсор писал, что названы овощи и фрукты, которые вкуснее всего осенью - смотрите список.