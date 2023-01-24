Ученые раскрывают секреты 2300-летней мумии «золотого мальчика»

2300-летняя мумия была найдена в 1916 году, но ученым только сейчас удалось ее исследовать.

Около 50 амулетов были найдены на теле 2300-летней подростковой мумии, хранящейся в Каирском египетском музее. Амулеты удалось обнаружить во время компьютерной томографии.

Результаты компьютерной томографии были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine и были сделаны командой из отделения радиологии больницы Каср Аль-Айни и Каирского египетского музея.

После КТ ученые использовали 3D-печать для тактильного и визуального изучения амулетов. Из 49 амулетов, найденных на древней мумии, 30 были сделаны из золота или имели золотые компоненты. Среди этих амулетов были скарабей с золотым сердцем, помещенный рядом с его грудной полостью, золотой язык во рту и амулет с двумя пальцами рядом с его необрезанным пенисом.

Остальные 19 амулетов были сделаны из камня, обожженной глины или египетского фаянса — керамического материала с кремнистой массой и ярко окрашенной глазурью. На теле также были сандалии и гирлянды из папоротника, которые также имеют ритуальное значение.

Золотой скарабей считался важным в древнеегипетской системе верований, так как после смерти сердце должно было быть взвешено с пером богини Маат. Считалось, что скарабей заставляет сердце замолчать в судный день, повышая вероятность того, что душа перейдет в загробную жизнь, и заменит сердце, если орган когда-либо отсутствовал.

Доктор Сахар Салим, первый автор исследования и профессор медицинского факультета Каирского университета в Египте, считает, что сандалии мумии «вероятно предназначались для того, чтобы мальчик мог выбраться из гроба». Считалось, что золотой язык, помещенный в рот, позволял ему говорить в загробной жизни. Он также носил Узел Исиды, который, как полагали, привлекал силу богини Исиды для защиты тела.

Считается, что «золотой мальчик» происходил из богатой и влиятельной семьи, судя по богатству, с которым он был похоронен. Также на момент смерти ему было около 15 лет, и его тело было найдено на кладбище в Нег-эль-Хассай, Египет. Мумию положили в два гроба. На внешнем гробу были греческие надписи и внутренний деревянный саркофаг.

Мумия «золотого мальчика» теперь доступна для всеобщего обозрения в Египетском музее, и исследователи создали 2D- и 3D-КТ-изображения мумии, которые будут использованы в короткометражном документальном фильме, который будет показан вместе с экспозицией в выставочном зале.

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