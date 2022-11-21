56% израильтян считают, что Смотрич и Дери не подходят для должности министра обороны

Согласно опросу 12-го канала, 71% израильтян не считают, что лидер ШАС, депутат Кнессета Арье Дери, подходит для должности министра финансов, а 56% считают, что ни он, ни лидер Религиозно-сионистской партии, депутат Кнессета Бецалель Смотрич, не подходят для должности министра обороны.

В настоящее время Дери требует участия Минфина в коалиционных переговорах, а Смотрич требует Минобороны. Ранее Дери отсидел 22 месяца в тюрьме Маасиягу после того, как в 2000 году, когда он был министром внутренних дел, его признали виновным во взяточничестве. Он также ушел из последнего Кнессета в рамках сделки о признании вины, в результате которой он признался в незначительных налоговых правонарушениях и заплатил штраф в размере 180 000 шекелей и условно приговорен к одному году тюремного заключения.

12-й канал также сообщил, что генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара решила, что Дери по закону не будет разрешено занимать пост министра, если его осуждение за налоговые правонарушения будет представлять собой безнравственность, как указано в статье 6 Основного закона. Дери утверждал, что это не должно применяться к условным срокам тюремного заключения, но Бахарав-Миара, как сообщается, отвергла этот аргумент.

Таким образом, Дери будет разрешено занимать пост министра только в том случае, если глава Центральной избирательной комиссии, министр юстиции Высокого суда Ицхак Амит, постановит, что его действия не представляют собой моральную распущенность.

Депутат Кнессета от ШАС Моше Арбель в четверг представил секретарю Кнессета законопроект, который изменит закон таким образом, чтобы он касался только фактических, а не условных приговоров к тюремному заключению. Этот закон, вероятно, будет оспорен в Высоком суде. Если Высокий суд сочтет его неконституционным и отменит его, то коалиция может впервые применить оговорку об отмене, если такая оговорка предусмотрена законом.

На прошлой неделе ​​глава «Оцма Иегудит» депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявил о своем намерении отделить свою фракцию в Кнессете от Религиозной сионистской партии, возглавляемой депутатом Кнессета Бецалэлем Смотричем.

Раскол фракции произошел в разгар коалиционных переговоров с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Раскол несколько снижает позиции Смотрича на переговорах, поскольку теперь он официально будет лидером партии, имеющей всего семь мест, а не второй по величине партии в будущей коалиции. Переговоры Смотрича с главой «Ликуда» зашли в тупик из-за требования главы «Религиозных сионистов» возглавить Министерство обороны.

В заявлении «Оцма Иегудит» о расколе также говорится, что ее лидер просил Нетаниягу во время телефонного разговора согласиться с «законными требованиями» Смотрича, которые, по словам Бен-Гвира, помогут новому правительству реализовать свое «полностью правое» видение.

Сообщается, что Бен-Гвир также разговаривал со Смотричем, пытаясь убедить его поговорить с Нетаниягу и перезапустить коалиционные переговоры.

В субботу вечером Смотрич объявил, что отменил свое запланированное участие в конференции Хабада в Нью-Йорке, предположив, что переговоры, возможно, зашли в тупик.

12-й канал сообщил, что «Ликуд» придумал формат компромисса, в котором Смотрич не получит Министерство обороны, а получит либо другое важное министерство, такое как Министерство юстиции или образования, должность «министра в министерстве обороны». Однако Смотрич отказался от предложения.

KAN сообщил, что «Ликуд» передал другое предложение, в котором Смотрич и Дери решают между собой, кто будет министром финансов, и что любое их решение будет приемлемым.

Ранее Курсор писал, что Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Курсор сообщал, что генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром. Избирательная комиссия должна решить, сможет ли Дери занять пост министра после вынесения обвинительного приговора.

СМИ: Законопроект ШАС позволит Дери стать министром, несмотря на его судимость. Согласно действующему законодательству, обвинение Арье Дери в налоговом правонарушении ранее в этом году, которое включало условное тюремное заключение, затрудняет его назначение на министерскую должность.

Курсор писал, что доклад показал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром.

СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери. Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Стало известно, что Смотрич провел переговоры с Дери.