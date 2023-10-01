Неизвестная почему-то избивает прохожих.

В Тель-Авиве посреди улиц заметили абсолютно голую женщину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Отмечается, что она бегала по улицам и избивала прохожих.

К слову, только в среду, 27 сентября, мы рассказывали о полностью голом мужчине, замеченном в аэропорту Бен-Гурион. Сперва он избивал себя и рычал, а потом хаотично бегал и избивал людей, швыряя в них стулья и чемоданы. Его тоже сняли на видео.

Также мы писали, что сегодня, 1 октября, в Ришон ле-Ционе произошел инцидент в парке развлечений Суперленд – там десятки посетителей застряли вниз головой на американских горках. На видео с места инцидента было слышно, как дети на поезде кричат от страха.

По информации журналистов, посетители застряли приблизительно на 15 минут, после чего один из самых высоких аттракционов возобновил движение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вероятно, происшествие произошло из-за действий сотрудника парка аттракционов – кто-то нажал аварийную кнопку, что привело к остановке аттракциона "Комба". Сам поезд поднимается на высоту около 50 метров и достигает скорости 100 км/ч. На сайте парка сказано, что комплекс является самым современным поколением американских горок, который имеет один из самых высоких в Израиле уровней безопасности.

Также "Курсор" сообщал, что в Ашкелоне застрелен 25-летний преступник из семьи Лави.