Аналитики предупреждают о политическом риске Израиля

По словам Максима Рыбникова, директор S&P Global Ratings, отвечающий за рейтинг Израиля, планируемые изменения в правовой системе Израиля могут представлять риск для кредитного рейтинга страны.

Об этом сообщает Globes.

Рыночные аналитики предупреждают, но также проявляют осторожность. Они не придавали этим опасениям особого значения в своих периодических обзорах и были осторожны в своем языке. Тем не менее, их комментарии подкрепляют общую настороженность и обеспокоенность на рынке капитала.

«Что касается S&P, то независимость Банка Израиля и системы правосудия жизненно важна для поддержания нынешнего высокого рейтинга Израиля. Это не случай непосредственного риска понижения рейтинга, но, как можно было видеть в прошлом месяце, нет никаких сомнений в том, что с момента объявления Норвежским суверенным фондом благосостояния (о том, что он прекратит инвестиции в компании, работающие на Западе Банковские расчеты, OD), и даже больше, поскольку правительство было приведено к присяге, зарубежные финансовые учреждения лучше осведомлены о политическом риске в Израиле», — заявил главный экономист Psagot Ори Гринфельд.

В обзоре для IBI Investment House его главный экономист Рафи Гозлан пишет: «На наш взгляд, уровни доходности (по гособлигациям, OD) в среднесрочной и долгосрочной перспективе слишком низки как в отношении процентного риска, так и в отношении к существенному риску, связанному с местными политическими изменениями. Местный рынок оценивает перспективы, аналогичные событиям во всем мире, с дальнейшим повышением процентных ставок в ближайшие месяцы и поворотным моментом в ставках в 2024 году, и не придает значения возможным последствия возможных изменений в налогово-бюджетной политике, в ситуации с безопасностью и в отношении независимости израильских институтов».

Ранее Курсор писал, что СМИ узнали, когда будет принят бюджет-2023. Между утверждением главного финансового документа правительством и его принятием в Кнессете может пройти три месяца.

Как сообщал Курсор, министерство финансов заявило, что в Израиле профицит бюджета составил 9,8 млрд шекелей (2,85 млрд долларов) в 2022 году, или 0,6% валового внутреннего продукта, чему способствовал рост налоговых поступлений на 14%.

Кроме этого, Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Наша редакция писала, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.